▷ Jennifer Lopez rêve d’une vie “simple et organique”

Jennifer Lopez

La superstar rêve de tout abandonner pour déménager en Italie et adopter un mode de vie simple.

Jennifer Lopez pourrait avoir une vie dont la plupart des gens rêvent, mais la star aux multiples talents a révélé qu’elle fantasme de tout abandonner pour déménager en Italie et adopter un mode de vie «simple et organique».

L’actrice Hustlers connaît un grand succès grâce à son rôle dans le film, et a également une base de fans de millions en raison de sa carrière de chanteuse. Mais dans une nouvelle interview avec Vanity Fair, Jennifer a révélé qu’elle rêve souvent de ce qu’elle ferait si elle n’était pas actrice et chanteuse, et c’est beaucoup plus simple que les gens ne le pensent.

“J’aimerais vivre dans un endroit autre que les États-Unis, dans une petite ville en Italie ou à l’autre bout du monde, à Bali”, a-t-il souri.

«Trouvez une autre vie où c’est un peu plus simple et organique et où je peux faire du vélo, acheter du pain et le mettre dans mon panier, puis rentrer à la maison et y mettre de la gelée, manger et peindre, ou m’asseoir dans une chaise berçante où il y avait un belle vue sur un olivier ou un chêne et sentez-le. J’ai des fantasmes comme ça. “

Bien que Jennifer ait raté une nomination aux Oscars pour Hustlers, sa carrière semble devenir plus forte lorsqu’elle se produit au Super Bowl Halftime Show aux côtés de Shakira le 2 février (2020).