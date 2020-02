▷ Jens Nygaard Knudsen, créateur de la populaire poupée Lego meurt

Jens Nygaard

L’artiste danois est décédé à 78 ans de sclérose latérale amyotrophique.

Jens Nygaard Knudsen, le créateur de la populaire poupée Lego, est décédé à l’âge de 78 ans dans la ville de Hvide Sande, à l’ouest du Danemark, a confirmé samedi son collègue Niels Milan Pedersen.

L’inventeur de l’un des jouets les plus célèbres du monde est décédé mercredi d’une sclérose latérale amyotrophique.

Knudsen a travaillé pour la société danoise de jouets Lego entre 1968 et 2000, une période au cours de laquelle il s’est distingué pour créer l’une des pièces les plus célèbres de la société, la figure d’un personnage souriant jaune et de forme humaine, mais sans race ni sexe, qui Selon le créateur, l’imagination des enfants est ce qui donnerait une identité à cette petite pièce avec laquelle des milliers d’histoires et de personnages peuvent être créés.

Grupo Lego a été fondé en 1937 par Ole Kirk Christiansen et en plus de l’invention de Knudsen, il s’est distingué par la célèbre brique de couleurs lancée en 1958 et qui à ce jour est utilisée pour la construction de navires, mondes, paysages, bâtiments, parmi Autres jouets caractéristiques de l’entreprise.