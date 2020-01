▷ Jessica Biel est “toujours en colère” avec Justin Timberlake après le scandale

Jessica Biel

Il y a encore des sentiments amers entre Justin Timberlake et Jessica Biel pour leur supposé glissement avec une autre actrice.

Jessica Biel n’a pas vu son mari Justin Timberlake tenir la main de son partenaire de Palmer, Alisha Wainwright, en novembre dernier, apparemment bouleversé que son mari ne tienne pas ses promesses familiales.

L’actrice de Sinner est “toujours en colère” avec son mari pop star, rejetant les histoires qui disent que le couple a surmonté le drame.

Parmi les problèmes, Biel, 37 ans, est en colère contre Timberlake, 38 ans, pour ne pas avoir tenu ses promesses précédentes d’être “plus impliqué avec sa famille”, selon Us Weekly.

“Elle a fait de grandes promesses et ne les a pas tenues autant qu’elle le pense et le devrait”, a expliqué une source.

“Il a promis qu’il serait plus impliqué dans sa famille et elle ne sent pas qu’il fait ça.”