▷ Jessica Simpson a failli mourir de son abus d’alcool et de drogue

Jessica Simpson

L’actrice et femme d’affaires a parlé de sa bataille contre l’alcool et les drogues dans son nouveau livre, Open Book.

Jessica Simpson a parlé de sa bataille contre l’alcool et les drogues qui menaçaient sa vie, dans son nouveau mémoire intitulé Open Book.

La chanteuse admet qu’elle s’est auto-médicamentée avec de l’alcool et des stimulants après une période de traumatisme, qui a commencé avec les abus sexuels qu’elle a subis lorsqu’elle était enfant. Cependant, la dépendance aux substances a amené son médecin à lui dire par la suite que sa vie était en danger.

“Je me tuais avec toutes les boissons et les pilules”, écrit-il dans de nouveaux extraits de la publication, obtenus par People.

«Il était facile de sortir de l’alcool», avoue la star, qui est sobre depuis novembre 2017. «J’étais en colère contre cette bouteille. Pour la façon dont il m’a permis de rester complaisant et engourdi. »

Mais c’est la thérapie avec laquelle la star s’est battue, en écrivant: “Avec le travail, je me suis permis de ressentir les traumatismes que j’avais traversés.”

Les violences ont commencé quand j’avais six ans, “quand j’ai partagé un lit avec la fille d’un ami de la famille”, se souvient-il. “Cela commencerait par chatouiller dans le dos et ensuite entrer dans des choses extrêmement inconfortables.”

La star de With You admet que “je voulais le dire à mes parents”, mais je craignais qu’ils ne la blâment, et elle a écrit: “J’étais la victime, mais je me sentais coupable”

Quand il avait 12 ans, il a dit à ses parents, Tina et Joe, lors d’un voyage en voiture. Jessica dit que sa mère a giflé le bras de son père et a crié: “Je vous ai dit que quelque chose se passait.”

“Papa a gardé les yeux sur la route et n’a rien dit”, ajoute Simpson. “Nous ne sommes jamais restés chez les amis de mes parents, mais nous n’avons pas non plus parlé de ce que j’ai dit.”

Simpson continue de se rappeler qu’il a finalement touché le fond après une fête d’Halloween en 2017 et a admis: “Quand j’ai finalement dit que j’avais besoin d’aide, c’était comme si j’étais cette fille qui avait retrouvé sa vocation dans la vie.”

chargement …