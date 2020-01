▷ Jessica Simpson ne supporte pas de regarder son interview “enivrée” avec Ellen DeGeneres

Photo: Instagram

L’actrice a été interviewée à la télévision en 2017 par Ellen DeGeneres et s’est présentée ivre.

Jessica Simpson ne supporte toujours pas de voir une conversation qu’elle a eue en 2017 avec Ellen Degeneres, parce qu’elle était ivre.

La chanteuse devenue magnat de la mode a évoqué ses luttes pour la toxicomanie dans son nouveau livre “ Open Book ”, et admet maintenant qu’elle était ivre lors d’une interview télévisée, qui a eu lieu des mois avant le début de sa vie sobre

“Je ne peux même pas regarder l’interview”, a déclaré Simpson au co-présentateur de l’émission Hoda Kotb. «Ce fut un moment faible pour moi et je n’étais pas au bon endroit. J’avais commencé une spirale et je ne pouvais pas me lever … et c’était avec de l’alcool. “

Jessica a expliqué qu’elle buvait toute la journée.

“Il ne m’a pas complètement reconnu … Il était toujours avec un verre plein à ras bord avec de l’alcool”, a-t-il partagé. «J’ai réalisé que je devais abandonner. Il était temps. J’ai dû arrêter et j’étais prêt. Je n’allais pas perdre un autre jour. »

Dans le livre, qui sera mis en vente le 4 février, la beauté des ducs de Hazzard révèle que ses combats ont été si sévères qu’à un moment donné, il se battait pour sa vie: «Il me tuait avec toutes les boissons et pilules. ” Elle écrit, notant qu’elle a cessé de boire en 2017 et qu’elle a été soulagée de renoncer à quelque chose qui “lui a permis de rester complaisante et engourdie”.