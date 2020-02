▷ Jessica Simpson refuse de parler de l’homosexualité de son père

Jessica Simpson

Dans son livre ouvert, l’artiste aborde des détails très intimes de sa vie, et se souvient comment lors de son mariage elle a pris un jeune mannequin …

Jessica Simpson a abordé tout dans son livre récemment publié, l’autobiographie Open Book, cependant, l’artiste a été retenue sur la sexualité de son père Joe Simpson.

Dans une interview cette semaine avec le Los Angeles Times, l’actrice et chanteuse a été interrogée sur son père de 61 ans, bien que dans le livre elle révèle que son père a emmené un jeune mannequin masculin à son mariage.

«Ce n’est pas quelque chose dont nous avons parlé. Ce n’est pas mon histoire à raconter », a déclaré le chanteur de 39 ans, lorsqu’on lui a demandé si Joe« explorait sa sexualité ».

La question a été posée par les nouveaux mémoires de Jessica, Open Book, dans lesquels elle a révélé que l’ancien ministre avait emmené un homme à son mariage avec Eric Johnson en 2014.

“Mon père m’a appelé trois jours avant le mariage pour me dire qu’il allait emmener son ami Jonathan, un jeune mannequin qui photographiait souvent pour sa nouvelle entreprise de photographie”, écrit-il. “Il n’était pas sur la liste”, ai-je dit. «Il y a eu une pause. Je me suis rappelé que je devais accepter mon père pour ce qu’il était, car il l’a résolu en temps réel », dit-il dans la nouvelle publication.

La mère de Jessica, Tina Drew Simpson, s’est séparée de Joe en 2012 après 34 ans de mariage. (Ils partagent également leur fille Ashlee Simpson.) Dans son livre, la créatrice de mode a admis qu’elle était du côté de sa mère dans le processus de divorce.

Joe, qui avait précédemment nié avoir eu des relations sexuelles avec ses clients masculins, a reçu un diagnostic de cancer de la prostate en 2016. Jessica a écrit que la peur de la santé «avait forcé une reconnexion nécessaire» entre le père et la fille.

«J’avais très peur de montrer à mon père [este libro]», Écrit-il dans l’Open Book. «Il m’a écrit hier. “J’aurais aimé pouvoir t’embrasser davantage pendant tant de ces heures sombres,” dit-il. “Veuillez me pardonner d’être un meilleur manager qu’un père.” Je lui ai dit qu’il était le meilleur père qu’il aurait pu avoir. «Je ne changerais pas un instant. C’est certain. Je ne changerais rien à mon histoire, car j’aime enfin qui je suis et je peux pardonner qui j’étais », explique Jessica dans le livre.

chargement …