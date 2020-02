▷ Jim Carrey a vraiment apprécié jouer le génie maléfique dans le film “Sonic”

Jim Carrey comme Robotnik

L’acteur a admis avoir une grande affection pour son ennemi juré à l’écran, affirmant qu’il représente “le pouvoir de l’innocence”.

La star hollywoodienne Jim Carrey dit qu’il a aimé jouer le génie maléfique dans le film “Sonic the Hedgehog”.

“Je me suis beaucoup amusé avec ça et avec tout le film”, a déclaré Carrey.

“J’ai pu jouer avec des gadgets étranges et merveilleux dans le laboratoire de Robotnik et voler dans son vaisseau spatial, sur une grue”, a-t-il ajouté.

L’acteur a admis avoir une grande affection pour son ennemi juré à l’écran, disant: «Sonic représente le pouvoir de l’innocence et du jeu. C’est une âme pure qui aime ta vie car il y a toujours du plaisir, c’est aussi ma philosophie. Je me lève tous les jours et fais ce que j’aime. »

Basé sur le succès de la franchise mondiale de jeux vidéo de Sega, “Sonic the Hedgehog” raconte l’histoire du hérisson le plus rapide du monde tout en embrassant sa nouvelle maison sur Terre. Dans la comédie d’aventure en direct, Sonic (exprimé par Ben Schwartz) et son nouveau meilleur ami Tom (James Marsden) s’associent pour défendre la planète contre le génie maléfique Dr Robotnik (Carrey) et ses plans pour dominer la monde

Le réalisateur de “Sonic the Hedgehog” Jeff Fowler est ravi d’avoir Carrey à bord.

«Réimaginer Robotnik a été un peu compliqué parce que dans le jeu, il n’est pas la figure la plus forte. Jim et moi avons trouvé un moyen de rendre Robotnik plus moderne et crédible, tout en restant plus grand que nature. Jim a vraiment aidé à façonner Robotnik, à travers ses vocalisations et ses mouvements. Je suis très reconnaissant pour votre contribution et votre créativité. Jim est intelligent, drôle et complètement original. Il a fait sien le personnage », a déclaré Fowler.

