▷ Joan Manuel Serrat rend visite à Joaquín Sabina à l’hôpital

Joaquin Sabina, Joan Manuel Serrat

Un peu choqué de voir son ami aux soins intensifs, Serrat a déclaré qu ‘”il n’a rien vu d’excitant” et “attend juste”.

Joan Manuel Serrat a rendu visite à son partenaire de scène et ami de toujours, Joaquín Sabina, à l’hôpital, qui se remet d’une opération d’urgence après avoir subi une chute spectaculaire de la scène lors d’un spectacle.

Sabina est admise à la clinique Ruber de Madrid et Serrat a répondu à quelques questions sur l’état de santé de son collègue.

«Personne n’est positif à l’USI. Je sais que vous voulez une réponse, et vous voulez savoir des choses excitantes, mais il n’y a rien d’excitant, attendez simplement », a déclaré le chanteur catalan.

La partie médicale de la clinique est plus optimiste, et a indiqué que l’évolution de Sabina est favorable, et que jusqu’à présent aucune complication n’est survenue, en plus du diagnostic positif.

Joaquin a été opéré d’urgence le jeudi 13 février pour évacuer un hématome intracrânien, causé après une chute de la scène lors d’un concert au Wizink Center de Madrid.