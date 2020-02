▷ Joaquin Phoenix a célébré son Oscar en sauvant une vache et son veau

Joaquin Phoenix

L’acteur s’est rendu dans un abattoir de Los Angeles, où il a réussi à sauver la vache Liberty et son veau Indigo.

Joaquin Phoenix a aidé à sauver une vache et son veau de tuer quelques heures seulement après avoir promu le véganisme aux Oscars tout en célébrant sa victoire en tant que meilleur acteur.

La star de cinéma et militante des droits des animaux a remporté l’honneur pour son rôle dans Joker au début du mois, et a utilisé son discours d’acceptation passionné pour exhorter ses compagnons hollywoodiens à envisager d’adopter un régime sans viande ni produits laitiers .

«Nous nous sentons autorisés à inséminer artificiellement une vache et lorsqu’elle accouche, nous volons son bébé. Bien que ses cris d’angoisse soient sans équivoque. Et puis nous buvons son lait qui est destiné à son veau et le mettons dans notre café et nos céréales », a-t-il déclaré lors de la cérémonie de Los Angeles, réitérant les sentiments qu’il avait partagés lors de la saison des récompenses 2019/2020.

Et le matin après sa grande victoire, Phoenix s’est associé à d’autres activistes de l’organisation Animal Save à Los Angeles pour aider à libérer une vache et son veau nouveau-né après une rencontre avec Anthony Di Maria, président de l’abattoir. Manning Beef, à Rivera Peak, en Californie.

Dans les images vidéo obtenues par TMZ, le gagnant de l’Oscar est personnellement montré portant la progéniture après avoir conclu un accord avec Di Maria, et la vache et le veau, que Phoenix a appelé Liberty et Indigo, vivent maintenant dans Une ferme sanctuaire en Californie.

Phoenix a remercié Di Maria et a déclaré: “Je n’ai jamais pensé trouver l’amitié dans un abattoir, mais connaissant Anthony et ouvrant mon cœur au sien, je réalise que nous pourrions avoir plus en commun que les différences.”

“Sans leur acte de gentillesse, Liberty et sa progéniture, Indigo, auraient connu une terrible disparition”, a ajouté Phoenix.