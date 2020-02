▷ Joaquin Phoenix en vedette dans un court métrage contre le changement climatique

Gardiens de la vie

Le favori des Oscars pour «Joker», met en vedette «Guardians of Life», pour sensibiliser le public au changement climatique.

L’acteur Joaquín Phoenix, qui se bat pour l’Oscar dans la catégorie du meilleur acteur, a joué dans un court-métrage intitulé «Guardians of Life», qui appelle à une prise de conscience urgente du changement climatique.

Le film fait partie de la campagne «Mobilize Earth», un projet réalisé conjointement par Extinction Rebellion et Amazon Watch.

Dans le clip, l’acteur est vu à l’intérieur d’une salle d’opération, avec les acteurs Rosario Dawson, Matthew Modine et Oona Chaplin.

“Nous abattons et brûlons les forêts et constatons les effets négatifs de tout cela dans le monde”, a déclaré la star. «Les gens ne réalisent pas que nous avons encore du temps, mais que cela nécessite que nous agissions maintenant et que nous modifions profondément nos habitudes de consommation. Nous ne pouvons pas attendre que les gouvernements résolvent ces problèmes pour nous. Nous avons la responsabilité personnelle d’apporter ces changements dans nos propres vies et de le faire maintenant. »

Le court-métrage Phoenix est l’un des douze qui ont le projet «Mobilize Earth». Chacun abordera un problème pertinent auquel est confrontée l’espèce humaine, dans une décennie fondamentale pour la préservation de la vie sur cette planète.