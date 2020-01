▷ Joaquin Phoenix est arrêté lors d’une manifestation organisée par Jane Fonda

Jane Fonda, Joaquin Phoenix

L’acteur, qui est végétalien, a invité les participants à faire quelque chose pour l’environnement en contrôlant leur consommation de viande.

Joaquin Phoenix était la célébrité arrêtée ce vendredi, dans le cadre des manifestations pacifiques menées par la militante Jane Fonda contre le changement climatique, appelées “Friday Drill Day”.

Phoenix s’est prononcé contre l’industrie de l’élevage et a invité les participants à faire quelque chose pour l’environnement en contrôlant leur consommation et en décidant consciemment ce qu’ils mangent.

Diane Lane, Piper Perabo, Amber Valletta, Robert Kennedy Jr., Marg Helgenberger, Paul Scheer, June Diane Raphael, Rosanna Arquette, Catherine Keener, Ted Danson, Sam Waterston et Jane Fonda elle-même sont des stars qui ont déjà été arrêtées lors de la manifestation qui se déroule sur les marches de la capitale, à Washington, DC

Il y a quelques jours à peine, dimanche dernier, Phoenix a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique pour son rôle dans “Joker”.

