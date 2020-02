▷ Joaquin Phoenix prononce un “discours dur” d’acceptation aux BAFTA Awards

Joaquin Phoenix

L’acteur a critiqué le “racisme systématique” de l’industrie cinématographique, pour son manque de diversité.

Dimanche, Joaquin Phoenix a prononcé un discours aux British Academy Awards, critiquant l’industrie du cinéma pour son manque de diversité.

La foule était sans voix lorsque l’acteur du Joker a critiqué le “racisme systématique” de l’industrie cinématographique, qui se reflète dans son discours d’acceptation du prix du meilleur acteur pour sa performance dans le Joker. L’acteur a déclaré que la liste de tous les candidats blancs avait envoyé “un message très clair aux personnes de couleur:” Vous n’êtes pas les bienvenus ici “.

“Je dois dire que je me sens également en conflit parce que beaucoup de mes collègues acteurs qui le méritent n’ont pas le même privilège”, a-t-il poursuivi. “Je pense que c’est le message que nous envoyons aux personnes qui ont tant contribué à notre environnement et à notre industrie et la manière dont nous tirons profit de leur travail.”

«Je ne pense pas que quiconque souhaite une brochure ou un traitement préférentiel, bien que ce soit ce que nous offrons chaque année. Je pense que les gens veulent juste être appréciés et respectés pour leur travail. »

Admettre: «Je n’ai pas fait tout ce qui était en mon pouvoir pour garantir que là où j’ai travaillé, il y a inclusion», a-t-il ajouté: «Je pense que c’est l’obligation des personnes qui ont créé, perpétué et bénéficient d’un système d’oppression d’être celles qui le démonter, donc ça dépend de nous. “

Avec les Oscars, les BAFTA ont soulevé des critiques lorsque leurs nominés ont été annoncés pour 2020, et ont été décrits comme “décevants” qu’il n’y avait pas d’artistes de couleur parmi les nominés en fonction.