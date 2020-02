▷ Joaquín Sabina souffre d’une chute malheureuse de la scène et doit être opéré

Joaquin Sabina

Le chanteur est tombé lors d’un concert d’une hauteur de 2 mètres et a dû être transporté à l’hôpital où il a été opéré.

Joaquín Sabina est tombé de la scène en plein concert à Madrid, et le spectacle a dû être suspendu depuis que l’artiste a été transporté à l’hôpital, où ils ont déterminé qu’il devait être opéré pour un AVC.

Ce soir, 12 février, Sabina a célébré son 71e anniversaire en offrant un concert dans la capitale espagnole avec Joan Manuel Serrat, dans le cadre de sa tournée gira No Hay Dos Sin Tres, lorsqu’elle a fait un faux pas et est tombée d’une hauteur de deux mètres.

Il a été immédiatement aidé et il a été décidé de suspendre le spectacle, car Sabina était très blessée. C’est le même artiste qui, assis dans un fauteuil roulant, a tenu à remercier le public de sa présence, et avec tout son regret de lui dire qu’il ne pouvait pas continuer car son épaule était douloureuse et il a dû se rendre à l’hôpital pour recevoir des soins.

Joaquín Sabina a reçu une grande ovation du public, qui leur a promis qu’en mai le concert serait rétabli.

Déjà à l’hôpital, des tests médicaux ont déterminé qu’il avait eu un accident vasculaire cérébral à cause de la chute, il a donc été opéré à la clinique Ruber de Madrid.

Avant d’être admis, le chanteur a déclaré qu’une lumière intense sur la scène l’avait aveuglé, donc il n’en avait pas vu la limite et avait subi la chute.

Selon le représentant de Sabina, l’opération a été un succès.

