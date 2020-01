▷ Jodie Foster réalisera un film sur le vol de la Joconde

Jodie Foster

L’actrice et cinéaste dirigera le projet sur la base du livre «Le jour où ils ont volé la Joconde».

Jodie Foster réalisera un nouveau film basé sur le vol de 1911 du portrait de Léonard de Vinci, La Joconde.

Le projet sera basé sur le livre de Seymour Reit «Le jour où ils ont volé la Joconde».

En confirmant la nouvelle à Deadline au Sundance Film Festival en Utah, le producteur Jeffrey Soros a déclaré: «C’est arrivé en 1911, et c’est ce qui a rendu la Joconde si célèbre… Nous avons un tout nouveau script pour Jodie Foster Je l’ai réalisé.

«C’est dans le moule du film classique, comment était l’affaire Thomas Crown… C’est une histoire drôle, et le crime lui-même n’est pas sophistiqué. Notre histoire combine la vérité et la fiction, et l’accent est mis sur les personnages derrière l’orchestration de vol. “