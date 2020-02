▷ Jordyn Woods lance une plateforme d’exercices après avoir surmonté le scandale

Instagram

L’ancienne meilleure amie de Kylie Jenner a trouvé la force de prendre de l’avance …

Jordyn Woods a eu un «choc de la réalité» lorsque le scandale d’infidélité a éclaté entre elle et Tristan Thompson envers Khloe Kardashian.

La mannequin a été expulsée de la famille Kardashian-Jenner lorsqu’elle a été accusée d’avoir embrassé la star du basket-ball alors qu’il sortait avec Khloe et Jordyn a finalement trouvé «la paix en elle-même», après cet épisode difficile qu’elle a vécu.

Elle a dit que l’expérience difficile l’a aidée à voir ce qui compte vraiment dans la vie:

«J’ai appris que si vous pouvez trouver la paix en vous, vous n’avez pas besoin de valider quoi que ce soit ou n’importe qui. Il s’agit vraiment d’être heureux avec qui vous êtes lorsque vous vous couchez la nuit. C’est un vrai succès pour moi », dit-il.

Concernant sa nouvelle vie professionnelle, loin de sa meilleure amie Kylie Jenner, Woods a déclaré qu’il était «stratégique» dans sa carrière professionnelle, bien que d’autres pensent qu’il ne fait rien de plus que publier des photos pour Instagram.

“Je vois beaucoup de gens dire:” Que fait-elle? “Tout ce qu’elle fait, c’est prendre des photos pour Instagram.” Mais cinq jours par semaine, je travaille. Je ne publie pas mon travail sur les réseaux sociaux. Je n’ai pas à le faire … J’ai vraiment flotté librement et laissé mon chemin m’emmener n’importe où … Cela doit être stratégique avec votre carrière professionnelle et vous fixer un objectif afin qu’il ne dévie pas sans but. “

Jordyn a fondé sa propre entreprise: FRSTPLACE, qui est une plate-forme d’exercice qui aide les gens pendant 12 semaines d’exercice dans le confort de leur foyer.

S’adressant à Forbes, il a déclaré: «Faire de l’exercice est quelque chose qui m’a aidé à surmonter tout. À travers le duel de mon père, les scandales. C’est quelque chose qui m’a aidé non seulement physiquement, mais aussi mentalement et spirituellement. J’ai pensé, pourquoi ne pas créer un environnement dans un espace où les gens peuvent créer une communauté pour mettre leur vie, leur état physique et eux-mêmes en premier. C’est pourquoi je l’ai appelé FRSTPLACE, car il s’agit de devenir votre première priorité », justifie-t-il.

