▷ Joy Huerta montre une photo avec sa femme Diana Atri

Joy Huerta, Diana Atri

Le chanteur s’est finalement présenté à côté de sa femme après être resté hors de la vue du public.

La chanteuse Joy Huerta a finalement révélé le visage de sa femme Diana Atri, après plusieurs années à la garder hors de la vue du public.

Via Instagram, la membre de Jesse & Joy a partagé un message tendre pour son partenaire pour la Saint Valentin.

«Cette femme Diana Atri est la propriétaire de mes soupirs, de la lumière de mes yeux, de ma force et de ma faiblesse, elle est tout ce qui me convient. Ne pas montrer à ma famille est ma façon de les protéger même si c’est un peu ce monde frivole et vide. Des personnes aux normes doubles qui prêchent et jurent que le monde n’est que noir et blanc, dont leurs croyances sont celles de tous les autres. Des gens qui, de peur de voir à l’intérieur, critiquent ceux qui sont à l’extérieur, parce qu’ils trouvent la voie facile. Mais pour des gens comme moi qui, contrairement à moi, n’ont pas de plateforme comme celle-ci, je présente, partage et présume une photo avec ma belle femme (une de mes préférées) afin de rendre visible ceux qui sont ignorés, attaqués, honteux, Satanisés et / ou ont perdu la vie pour aimer quelqu’un que beaucoup dans la société ne considèrent pas correct. Je ne vous souhaite pas une bonne journée d’amants ou d’amitié, je vous souhaite une vie pleine d’amour et d’amour pour vous-mêmes, je vous souhaite plénitude et paix intérieure. J’aimerais que vous aimiez frapper à votre porte et vous ouvrir sans crainte … cela sans trop réfléchir: laissez entrer un peu d’amour », a écrit l’interprète.

À côté de l’image, il a tagué un nouveau compte Instagram @DianaAtrim, qui sera utilisé publiquement par sa femme.

“Je t’aime de toute ma vie mon amour Joy”, a écrit Atri sur son réseau social.