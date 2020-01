▷ Juan José “Pepillo” Origel annonce sa retraite des spectacles

Juan José Origel

L’animateur de télévision dit qu’il veut “aller ailleurs et changer sa vie”.

Le chef de la télévision Juan José “Pepillo” Origel, connu pour être en charge des programmes de l’émission mexicaine, a annoncé qu’il se retirait du petit écran après 24 ans de carrière.

«Je me retire des spectacles, maintenant, je pense que, j’ai déjà donné ce que j’avais à donner, je pars, je l’ai déjà fait, j’ai travaillé, je veux déménager ailleurs, pour voir ce qui va changer ma vie “Origel a déclaré dans une interview avec le programme” Hoy “.

Origel a souhaité bonne chance à ses partenaires du milieu, mais a assuré que personne ne pouvait prendre sa place.

“Pepillo” Origel a commencé sa carrière au milieu du programme Ventaneando, à côté de Pati Chapoy. Plus tard, sur Televisa, il a été propriétaire des programmes «La Botana» et «La Oreja». Ses dernières œuvres ont été dans Intruders and With Permission.

Dans la représentation, il a participé aux feuilletons “Vivo por Elena”, “Class 406”, “Rebelde”, “La Fea Más Bella” et “Sueño de Amor”.