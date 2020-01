▷ Jude Law aimerait redevenir papa

Jude Law

L’acteur a atteint une stabilité sentimentale et dit qu’il est très amoureux de sa femme.

Jude Law a atteint la stabilité sentimentale qu’il recherchait, est très amoureux de sa femme et avoue qu’il aimerait redevenir papa.

L’acteur a déjà 5 enfants: Rafferty de 23 ans, Iris de 19 ans, Rudy de 17 ans, Sophia de 10 ans et Ada de 4 ans, mais un an après son mariage avec Phillipa Coan n’exclut pas d’avoir un autre bébé: «Bien sûr, je Ce serait magnifique! J’ai la chance d’être avec une personne dont je suis follement amoureuse, je n’ai jamais été aussi heureuse avec quelqu’un, j’ai aussi la chance d’avoir une famille très saine, des enfants qui sont déjà de jeunes adultes et des plus jeunes qui n’arrêtent pas de me donner Cheers », a déclaré Law au Daily Mail.

Le protagoniste de la série à succès «The Young Pope» révèle qu’il a souvent accepté des emplois dans le but principal d’obtenir de l’argent pour subvenir aux besoins de sa famille: «Oui, j’ai fait d’autres films en pensant:« Dieu, j’ai vraiment besoin de gagner quelque chose d’argent », mais c’est ainsi que les choses fonctionnent quand vous devez gagner votre pain et mettre de la nourriture sur la table de vos enfants.»