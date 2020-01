▷ Jude Law “se prive de faim” puis profite de “banquets excessifs”

Jude Law

L’acteur a révélé qu’il suivait un régime de jeûne intermittent dans lequel il ne mange qu’entre midi et 20 heures.

L’acteur Jude Law dit qu’il aime mourir de faim pour profiter de «banquets excessifs» de temps en temps.

Dans une interview au magazine Vulture, l’acteur a révélé qu’il suivait un régime de jeûne intermittent dans lequel il ne mange qu’entre midi et 20 heures.

Il a déclaré: «J’adore restreindre ce que je mange, comme mourir de faim et simplement boire de l’eau et manger comme des légumineuses et des légumes. Et puis j’aime les banquets excessifs, en essayant différents types d’aliments et de vins. Je veux dire, nous ne sommes ici qu’une fois, non? “

L’homme de 47 ans a également admis que, bien qu’il n’assume souvent des rôles que “pour de l’argent”, il y a eu des occasions où il a accepté des offres d’emploi moins acclamées simplement pour mettre “du pain et du beurre” sur sa table.

“Je ne dirais pas que je fais nécessairement beaucoup de travail pour de l’argent, mais il y a quelques emplois auxquels je crois, Dieu, j’ai vraiment besoin de gagner de l’argent.” Lorsque le travail que vous faites consiste également à mettre du pain et du beurre sur la table de vos enfants, il doit en être ainsi. J’ai une grande base de responsabilité que je dois soutenir. Ce n’est qu’un test de réalité. Je traverse constamment des batailles avec ma pertinence, mon intégrité ou mon sentiment d’être un artiste », a-t-il déclaré.