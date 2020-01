▷ Julio Preciado se rétablit de manière satisfaisante après avoir reçu une greffe

Julio Preciado – Instagram

Le chanteur du groupe a reçu une greffe de rein et l’orgue a été donné par sa propre fille.

Julio Preciado est en convalescence après la greffe de rein à laquelle il a été opéré. Sa fille Yuliana était la donneuse et se remet également de l’ablation de son rein.

L’opération chirurgicale pratiquée dans un hôpital de Guadalajara par le chirurgien Marco Antonio Covarrubias a duré 11 heures car une complication s’est produite, heureusement surmontable et le résultat a été satisfaisant.

Dans le compte Instagram officiel de Julio Preciado, il est rapporté que l’artiste a déjà reçu la greffe et qu’ils apprécient les prières et les bons voeux de ses fans et disciples. Le chanteur regardera les 72 prochaines heures, car il est essentiel de savoir si votre corps ne rejette pas le rein.