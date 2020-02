Justin Bieber

Un directeur musical a déclaré que le chanteur était un nouvel homme. “C’est un miracle”, dit-il.

Justin Bieber est un “homme totalement changé”. Le chanteur de 25 ans a été impliqué dans une série de problèmes juridiques et de controverses très médiatisées au cours de sa carrière, mais selon un patron de studio d’enregistrement, Justin a transformé ses formes ces dernières années.

L’exécutif non identifié a déclaré au journal The Sun: «Nous avons certainement été inquiets pour lui au fil des ans. Cela n’a été facile pour personne, mais il a traversé beaucoup de choses et est un homme totalement changé. »

En fait, l’expert a comparé la nouvelle perspective de Justin sur la vie et sa personnalité transformée en “miracle”.

Beaucoup plus sur le chanteur, qui est marié au mannequin Hailey Bieber, le chef de l’enregistrement a expliqué: «Beaucoup de gens ont travaillé dur pour l’obtenir, mais le plus grand changement a été en Justin lui-même. C’est un miracle”.