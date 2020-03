▷ Justin Bieber et J Balvin réalisent une collaboration musicale

J Balvin, Justin Bieber

Les chanteurs ont enregistré la musique et la vidéo de la chanson “La Bomba”, la première participation de Bieber en espagnol dans le genre urbain.

Bieber et le Colombien traversaient Miami et ont participé à un match de basket amateur avec d’autres artistes et producteurs.

‘La Bomba’ ne fait partie d’aucun des nouveaux albums des deux chanteurs, c’est donc une chanson spécialement conçue pour les deux à interpréter, par coïncidence, les deux ont le même manager que Scooter Braun.

La première participation de Bieber à une chanson en espagnol a été avec Luis Fonsi et Daddy Yankee, avec le super succès ‘Despacito’ qui a fait le tour du monde.