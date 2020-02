▷ Justin Bieber fait un don pour lutter contre le coronavirus

Instagram

Le chanteur de 25 ans a envoyé ses prières en Chine après l’épidémie de virus.

Justin Bieber a fait un don pour aider la Chine à lutter contre l’épidémie de coronavirus.

Le chanteur de 25 ans a envoyé ses prières dans le pays après l’épidémie du virus, qui a infecté plus de 75 000 personnes en Chine et fait plus de 2 000 morts.

Bieber a utilisé Instagram jeudi de la semaine dernière pour partager une vidéo, dans laquelle il a dit: «Que se passe-t-il, Chine? C’est Justin Bieber ici. Je voulais juste dire que je sais que c’est une période très effrayante pour votre pays en ce moment, mais mes prières et mon soutien sont avec vous. Les gars, vous êtes super. “

Le chanteur a confirmé son don, qui est d’un montant non spécifié, dans le sous-titre de la publication, qui disait: «En regardant les nouvelles, je ne pouvais pas imaginer à quel point ce serait effrayant si une nouvelle maladie affectait ma femme. Ma famille et mes amis La Chine est avec vous en tant qu’humanité collective et nous avons fait un don pour soutenir. »

La nouvelle de l’action caritative de Justin intervient après que d’autres stars ont envoyé leurs messages de soutien à la Chine.

La semaine dernière, Katy Perry a offert son amour et son soutien aux personnes touchées par le virus, qui a éclaté à Wuhan en décembre.

Le message de Katy a été partagé sur Twitter par Dr.TedrosAdhanomGhebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, quand il a écrit: «C’est un grand message de solidarité de @katyperry à la population de #Chine. Je ne pourrais pas être plus d’accord: nous sommes ensemble là-dedans et nous ne pouvons que l’arrêter ensemble! Merci d’avoir prêté votre voix à une cause aussi importante. # 2019nCoV. “

Lien source