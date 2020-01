▷ Justin Bieber ne s’inquiète pas des critiques de sa moustache

Instagram

Le chanteur a publié un selfie de sa nouvelle apparence.

Le chanteur pop Justin Bieber n’est pas gêné par les critiques sur sa moustache.

Bieber a décidé de défier ses détracteurs en téléchargeant un nouveau selfie Instagram qui offre une vue plus proche et plus claire de son nouveau look.

En outre, il a utilisé son identifiant Instagram Story pour partager une série d’images de sa «vie cachée» et des captures d’écran de ses amis qui ont également un style similaire.

Le billet de jeudi de Bieber a rapidement obtenu le soutien de certaines personnes proches de lui.

Son épouse Hailey Baldwin a écrit: “Buggggggg mignon.”

Le manager de Bieber, Scooter Braun, l’appelait simplement “le jeune Tom Selleck”.

Chance The Rapper a commenté: “Laissez le guidon se développer.”

Ce n’était pas la première fois que Bieber essayait de faire pousser sa moustache. En mai 2018, il a partagé un selfie avec une moustache à peine visible et des cheveux mi-longs qui atteignaient ses oreilles.