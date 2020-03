Kaley Cuoco, Karl Cook

L’actrice et Cook se sont mariés il y a deux ans et le couple n’a jamais vécu ensemble.

Kaley Cuoco emménage enfin avec son mari Karl Cook, deux ans après le mariage du couple.

La star de Big Bang Theory et son homme vivent séparés depuis qu’ils sont devenus mari et femme, et maintenant le couple vivra sous le même toit après l’achèvement de la construction de leur maison à Los Angeles.

“Nous sommes construits, nous sommes très excités”, a déclaré Cuoco à Access Hollywood.

L’actrice, qui a été occupée à filmer sa nouvelle série HBO Max «The Flight Attendant», révèle qu’elle n’a pas encore passé la nuit dans sa nouvelle maison.

“Nous n’y avons pas encore passé une nuit”, dit-elle. “En fait, Karl est à la maison et j’ai dit:” Pourquoi ne restes-tu pas à la maison? “Mais il attend que j’y arrive et que tous les animaux y soient. Quand il se terminera en avril, ce sera notre première fois dans notre nouvelle maison. »

L’actrice de 34 ans et Karl franchissent enfin un grand pas dans leur relation: “On se stabilise”, rit-il. “Il m’a donné sa veste de lettres et nous avons déménagé ensemble.”