▷ Kanye West emmènera sa musique gospel partout dans le monde

Kim Kardashian, Kanye West

Le mari de Kim Kardashian veut emmener son culte religieux dans plusieurs pays, à commencer par l’Europe et l’Afrique puis l’Amérique.

Kanye West assurera son service du dimanche dans le monde entier, selon le site TMZ. Selon des informations, le rappeur a de grands projets de porter son culte religieux dans plusieurs pays, à commencer par l’Europe et l’Afrique après le succès en Amérique du Nord.

Et maintenant, Kanye n’a plus l’intention de faire une tournée traditionnelle et, au lieu de cela, veut travailler sur un nouvel album de suivi avec la chorale, ainsi que parcourir le monde avec eux.

TMZ rapporte que les services hebdomadaires du dimanche de Kanye seront réduits et auront de plus longues périodes de temps alors qu’il parcourt le monde pour diffuser son nouveau style de vie religieux.

Kanye West avait précédemment admis que son service dominical “lui avait sauvé la vie”.

Dans son sermon aux habitants de Skid Row, il a déclaré: “Plusieurs fois, les gens disent:” Merci pour le service du dimanche. ” Je dis Dieu merci. Cela m’a sauvé la vie. C’était une alternative aux opioïdes. C’était une alternative à la pornographie », a-t-il justifié.

Et la femme de Kanye, Kim Kardashian, a également déclaré que son mari est devenu un autre homme depuis qu’elle a commencé à consacrer sa vie et son art à Dieu.