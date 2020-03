▷ Kanye West prend son service du dimanche à Paris

Kim Kardashian, Kanye West

Le chanteur est dans la capitale française pour participer à la fashion week de Paris avec sa marque Yeezy.

Kanye West a emmené son concert de service du dimanche à Paris, en France, ce week-end, quand il a organisé une réunion gospel spéciale pour un groupe restreint d’invités célèbres.

La superstar du rap se prépare à lancer ses créations de vêtements Yeezy Saison 8 pour la Fashion Week de Paris, lundi 2 mars, mais à la veille du défilé, la “chrétienne renaît” a décidé de monter au scène au Théâtre des Bouffes du Nord, à côté d’un chœur d’église et d’un piano pour livrer leur set hebdomadaire au public uniquement sur invitation.

Sa femme, Kim Kardashian, figurait parmi les visages célèbres de la foule, avec sa sœur Kourtney et le directeur créatif de Balmain, Olivier Rousteing.

Le service du dimanche a commencé par la chanson de Kanye, Jesus is King, et s’est terminé par la chanson spirituelle traditionnelle There Is A Balm in Gilead, rapporte le Los Angeles Times.