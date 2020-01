▷ Kanye West prend son service du dimanche très près du Super Bowl

Kanye ouest

Le chanteur débutera le Super Bowl dimanche avec une expérience spirituelle à Miami.

Le chanteur a annoncé qu’il organiserait son service hebdomadaire du dimanche avant le grand match, révélant que l’événement commencerait à 11 heures au FPL Solar Amphitheatre de Bayfront Park, près du site du Super Bowl.

Le Super Bowl, entre les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City, commence à 18h30 heure locale, avec Demi Lovato chantant l’hymne national et Jennifer Lopez et Shakira offrant des divertissements à temps partiel.