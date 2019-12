▷ Kate Beckinsale est en faveur de ne pas partager le même plafond dans le mariage

L'actrice britannique, divorcée, partage les sentiments de célébrités comme Gwyneth Paltrow et Kaley Cuoco.

Kate Beckinsale rejoint les célébrités comme Gwneth Paltrow ou Kaley Cuoco, qui ont exprimé qu'il est bénéfique pour un mariage de ne pas partager le même toit, car l'excès de coexistence est ce qui affecte la relation.

L'actrice britannique est divorcée de Len Wiseman, avec qui elle a été mariée pendant dix ans, a déclaré: «Je pense que beaucoup de gens seraient mieux mariés s'ils n'avaient pas à vivre dans la même maison. Être marié est la partie simple, mais tout cela de vivre ensemble … cette partie peut être écrasante. »

Kate pense que les femmes ont tendance à abandonner leurs objectifs et leurs goûts pour répondre à ceux des autres: «Je crois aussi que les femmes mettent les besoins de tout le monde, les nôtres. Donc, si vous avez un mari ou un petit ami, des enfants, des parents … C'est très facile d'avoir une idée concrète de ce que l'on veut et au final on finit par donner de toutes les manières, et c'est très agréable de ne pas avoir à tout négocier pour toujours.