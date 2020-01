▷ Kate Hudson veut créer un empire

Kate Hudson

L’actrice équilibre sa carrière d’actrice avec sa marque de vêtements de sport Fabletics, en plus d’autres projets.

Kate Hudson veut «construire un empire». La star de 40 ans équilibre sa carrière d’actrice avec sa marque de vêtements de sport Fabletics et élève ses trois enfants: Ryder, 16 ans, qui a Chris Robinson, Bingham, huit ans, avec Matt Bellamy et Rani 15 mois avec son petit ami Danny Fujikawa, et des sources ont maintenant déclaré qu’elle était impatiente de se développer davantage et de prendre différents projets.

Kate a également un nouveau podcast, possède sa propre marque de vodka et souhaite poursuivre sa carrière de chanteuse.

Une source a déclaré au magazine Us Weekly: «Il se lève tôt pour s’entraîner, préparer les enfants à aller à l’école et au travail, et trouve toujours l’énergie pour aller dîner ou cuisiner un dîner en famille à son arrivée à maison.

«Il construit un empire et continue de chanter et de jouer. Il veut tout faire. “

Et bien qu’il y ait beaucoup dans son assiette, Kate ne pourrait pas être plus heureuse.

La source a ajouté: “Elle équilibre beaucoup de choses différentes, mais elle est très heureuse et se sent vraiment satisfaite.”

Kate a également le soutien de son petit ami Danny, qui est en charge de la parentalité lorsque la star de «Presque célèbre» est occupée par sa carrière mouvementée.

La source a déclaré à propos de Danny: “C’est un père très pratique et un vrai compagnon, et c’est une super équipe.”

