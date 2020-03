▷ Kate Middleton a mal tourné pour le départ de Harry et Meghan de la royauté

Photo: prise de YouTube

La duchesse de Cambridge a été “très triste” du départ de son beau-frère Harry et Meghan Markle en Amérique du Nord.

Kate Middleton aurait déjà ressenti la perte de son beau-frère, le prince Harry et sa femme Meghan Markle.

Une source proche du palais a déclaré à la correspondante de Vanity Fair, Katie Nicholl, que la duchesse de Cambridge était “très triste” à propos de la dernière apparition du couple avant de démissionner en tant que royauté.

“Pour être honnête, je pense que Kate a tout pris de travers”, a déclaré une source à Nicholl. “Elle, Harry et [su esposo, el Príncipe] William était autrefois un trio si heureux. Elle pense que ce qui s’est passé est très triste. “

Un ami de Harry et Markle a également partagé: «Cela n’a été facile pour personne. Je pense qu’ils sont tous les deux assez émotifs. “

Malgré le départ, Markle, 38 ans, aurait déjà commencé sa nouvelle vie après avoir pris l’avion directement au Canada depuis le Commonwealth Day Service au Royaume-Uni pour retrouver son fils Archie, 10 mois. Pendant ce temps, Harry, 35 ans, est toujours au Royaume-Uni.

Le couple a fait sa dernière apparition en tant que royauté lundi pour le service annuel du Commonwealth Day. Cependant, c’était une réunion de famille maladroite entre le duc et la duchesse de Sussex, et le duc et la duchesse de Cambridge.

Harry et Markle ont été vus assis dans la deuxième rangée de la procession aux côtés de l’oncle de Harry, le prince Edward et de sa femme, Sophie, comtesse de Wessex, a rapporté le magazine People. Peu de temps après, le prince William et son épouse Middleton sont arrivés pour s’asseoir à l’avant.

Harry et Markle sourirent et saluèrent William, 37 ans, et Middleton, 38 ans, qui lui adressèrent de brèves salutations. Et tandis que tout le monde attendait l’arrivée de la reine Elizabeth II, il ne semblait pas y avoir d’interaction entre les frères et leurs épouses. Markle et Harry ont parlé à Edward, 56 ans, tandis que Middleton a parlé à Sophie, 55 ans, et William.

Le 8 janvier, Harry et Markle ont annoncé qu’ils “reculeraient” en tant que membres supérieurs de la famille royale et travailleraient plutôt de manière indépendante, partageant leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord.