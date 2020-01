▷ Kate Middleton clarifie sa quatrième grossesse

Prince Louis, Kate Middleton

La duchesse de Cambridge a parlé de ses enfants et d’une éventuelle nouvelle grossesse lors d’un événement officiel …

Bien que les médias britanniques disent que Kate Middleton prévoit d’avoir plus de fils avec le prince William, la duchesse de Cambridge a déclaré lors d’un événement qu’un quatrième enfant était hors jeu pour l’instant.

Middleton a fait cette déclaration lors de son premier acte officiel de l’année, qui s’est tenue au Khidmat Center, à Bradford, dans le Yorkshire.

Un jeune admirateur de la famille royale, nommé Josh Macplace, a réussi à approcher la duchesse pour lui dire qu’il avait envoyé des lettres pour la féliciter à trois reprises qu’elle était mère, et il en a profité pour savoir si Kate envisageait un autre fils.

“Je ne pense pas que William en veut plus”, répondit-il en riant.

Les ducs de Cambridge sont déjà parents du prince George, six ans, de la princesse Charlotte, quatre ans et du prince Louis, un an.