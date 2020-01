▷ Kate Middleton et le prince William assisteront aux prix BAFTA

Prince William, Kate Middleton

Cette fois, il célébrera la dixième année du prince William en tant que président de la British Academy of Film and Television Arts.

Le duc et la duchesse de Cambridge assisteront aux BAFTA Awards le 2 février.

Le couple royal est un habitué de la prestigieuse cérémonie de remise des prix et célébrera cette fois la 10e année du prince William en tant que président de la British Academy of Film and Television Arts, au Royal Albert Hall de Londres le week-end prochain.

Amanda Berry OBE, directrice exécutive de BAFTA, a déclaré: «Nous sommes très heureux que le duc et la duchesse se joignent à nous pour célébrer une autre année exceptionnelle au cinéma.

«Cette année marque la dixième année de William en tant que président de la BAFTA et sa participation a été inestimable pour le travail que nous faisons, depuis le lancement de notre nouvelle activité mondiale de talents en 2011, pour soutenir le programme de bourses d’études BAFTA et l’assistance dans la plus vaste campagne de financement de la BAFTA. »

“Nous sommes extrêmement reconnaissants à Vos Altesses Royales pour leur soutien continu et nous sommes impatients de vous accueillir aux Film Awards le dimanche 2 février.”