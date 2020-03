▷ Katy Perry dit que sa grossesse était planifiée

Katy Perry est heureusement enceinte

La chanteuse a déclaré qu’elle et Orlando Bloom cherchaient un endroit pour fonder une famille.

La grossesse de Katy Perry était prévue. La star de 35 ans a surpris ses fans cette semaine lorsqu’elle a révélé qu’elle attendait son premier enfant avec son fiancé Orlando Bloom, mais la nouvelle n’a pas été une surprise pour Katy elle-même, car elle a admis qu’elle et son partenaire essayaient activement de fonder une famille. ensemble

Parlant à Mikey Piff de SiriusXM, elle a déclaré: «Ce n’était pas un accident. J’ai seulement essayé de créer cet espace dans ma propre vie, créant un espace pour que quelque chose de nouveau apparaisse comme ça. »

Katy a également déclaré à la radio DJ qu’elle et Orlando, qui a déjà un fils de neuf ans, Flynn avec son ex-femme Miranda Kerr, “attendaient ce nouvel intervalle de vie et le partageaient”.

La star a partagé la nouvelle mercredi lorsqu’elle a sorti le clip de «Never Worn White», qui montre finalement son ventre de grossesse.

Katy a ensuite confirmé la nouvelle dans une vidéo Instagram en direct ultérieure, admettant que c’était “probablement le plus long secret” qu’elle “devait garder”.

Elle a dit: “Il y a beaucoup de choses qui se passeront cet été, je vais non seulement donner naissance, littéralement, mais au figuré à quelque chose que vous attendiez.”

Katy qu’elle et son Orlando de 43 ans sont “excités et heureux” pour leurs nouvelles sur les bébés.

“Je suis excité, nous sommes excités et heureux, et c’est probablement le plus long secret que j’ai eu à garder.”

Et il a plaisanté: “J’ai dû le révéler à un moment donné, car cela devenait assez évident.”