▷ Katy Perry n’invitera pas ses collègues juges d’American Idol à son mariage

Katy Perry

Lorsqu’on lui a demandé si elle inviterait Lionel Richie et Luke Bryan à son mariage, elle a répondu comme ceci …

Lionel Richie et Luke Bryan n’ont pas été invités au prochain mariage du juge de “American Idol” Katy Perry.

Perry s’est fiancé à l’acteur Orlando Bloom l’année dernière et maintenant ils attendent le grand jour, comme il l’a dit mercredi à l’animateur Jimmy Kimmel.

Lorsqu’on lui a demandé s’il inviterait Richie et Bryan à son mariage, Perry a répondu: “Je ne peux pas les payer!”

Kimmel a insisté et a demandé si Luke et Richie chanteraient le jour J, elle a dit: «Comme je l’ai dit, je ne peux pas les payer. Je veux dire non. Écoutez, ils ont beaucoup de travail à faire, vous savez, pendant que je suis à nouveau marié. »

Katy était mariée au comédien britannique Russell Brand, tandis que Bloom partage un fils de six ans avec son ex-femme, la mannequin Miranda Kerr.