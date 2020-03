▷ Katy Perry parle des frictions qu’elle a dans sa relation avec Orlando Bloom

Katy Perry et Orlando Bloom visitent le pape François au Vatican en avril / 2018

Le chanteur a révélé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble plus tôt cette semaine.

La chanteuse Katy Perry a parlé de “friction” dans sa relation avec l’acteur Orlando Bloom, quelques jours après avoir annoncé sa grossesse.

La chanteuse a révélé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble plus tôt cette semaine, partageant un aperçu de leur bébé dans le clip de “Never wear white”.

Au cours d’une émission de radio, l’acteur de 35 ans a évoqué la relation entre les “montagnes russes” du couple, rapporte le journal Metro.

Admettant que les choses ne sont pas toujours aussi faciles entre elle et l’acteur de “Pirates des Caraïbes”, elle a déclaré: “J’ai consciemment ou inconsciemment choisi un couple qui veille à continuer d’évoluer vers la meilleure version de moi-même”.

«Il y a beaucoup de friction entre mon partenaire et moi, mais cette friction génère quelque chose de beau, elle peut générer beaucoup de lumière. Ce n’est qu’une de ces relations. »

Perry et Bloom ont eu une relation intermittente depuis qu’ils ont officialisé les choses en 2016. Ils se sont séparés l’année suivante. Ils se sont bientôt rencontrés et sont inséparables depuis lors. L’acteur lui a proposé la Saint-Valentin l’année dernière.

Et, un peu plus d’un an plus tard, il a confirmé les nouvelles de son bébé sur Instagram.

Alors qu’il est le premier enfant de Perry, Bloom est déjà le père de Flynn, un fils de neuf ans, qui partage avec son ex-femme Miranda Kerr.