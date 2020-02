▷ Keanu Reeves sort avec Alexandra Grant depuis des “années”

Keanu Reeves

Une amie de Grant dit avoir découvert qu’ils sortaient ensemble depuis plus d’un an et demi.

Keanu Reeves sort avec sa petite amie Alexandra Grant “depuis des années”, selon son amie Jennifer Tilly.

Le couple a fait ses débuts sur le tapis rouge en novembre (2019), ce qui a conduit les blogueurs à suggérer que l’acteur avait trouvé l’amour avec l’artiste visuel, mais il semble qu’ils soient en fait un couple depuis longtemps.

“Je me souviens il y a quelques années, il y a environ un an et demi, elle (Alexandra) a dit:” Keanu Reeves est mon petit-ami “, et je dis:” Attendez. Quoi …? », A déclaré Tilly à Page Six. “C’était tellement cool, je pensais que j’étais lesbienne.”

«C’est vraiment incroyable pour moi de voir comment, tout à coup, au cours des cinq derniers mois, elle a participé à un événement avec lui et que tout le monde est devenu fou, comme« C’est sa nouvelle petite amie », car elle avait participé à de nombreux événements avec lui. Soudain, nous apprenons qu’il sort avec elle depuis plusieurs années. »

Et Jennifer insiste sur le fait qu’ils sont parfaits les uns pour les autres: «Je l’ai vu lors de sa dernière ouverture artistique, et il ne veut pas être le centre d’attention, parce que c’est aussi un gars très discret, et je pense pourquoi tout le monde est devenu fou ils sont le couple parfait. “

“Je pense que tout le monde veut avoir quelque chose comme ça”, ajoute-t-il. “C’est une merveille, la romance hollywoodienne éblouit” …

chargement …

Lien source