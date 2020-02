▷ Kellan Lutz et sa femme Brittany au cœur brisé annoncent la perte de leur bébé

Kellan Lutz et sa femme Brittany

Le couple traverse une mauvaise passe, après que Brittany Lutz a fait une fausse couche.

La star de Twilight Kellan Lutz et sa femme Brittany ont subi une fausse couche douloureuse.

L’acteur a partagé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux jeudi 6 février, révélant que sa femme était enceinte de six mois lorsqu’elle a perdu son premier bébé.

Appelant Brittany de “Wonder Woman”, Lutz a dit que cela avait été “une montagne russe folle d’une semaine avec beaucoup d’émotions.”

“Amener le cœur brisé à un tout autre niveau mais reconnaissant pour les 6 derniers mois et le voyage lui-même”, écrit-il à côté d’une photo en noir et blanc de son épouse montrant son ventre.

«Dans la vie, nous n’obtiendrons peut-être pas les réponses à toutes nos questions, mais nous resterons toujours honnêtes! Dieu nous restaurera. Je t’aime @brittanylynnlutz. “

«Merci à tous pour votre amour, nous apprécions le respect en ce temps privé, la compréhension de cette situation et un soutien maximum! Sachez simplement que nous vous aimons tous et apprécions tout le monde et traitons tout différemment. J’ai hâte de voir notre fille au paradis quand Dieu nous appelle à la maison. »

Brittany a ajouté: «Ce fut un honneur et un plaisir pour moi d’être votre mère ces 6 derniers mois. J’ai fait de mon mieux et c’était une joie absolue de voir votre petit visage toutes ces fois sur cet écran et de sentir vos petits coups de pied. »

«Je ne sais pas pourquoi cela s’est produit de la façon dont cela s’est produit, mais une partie de moi trouve tellement de paix en sachant que vous n’avez jamais éprouvé de douleur ou d’angoisse et que vous ne le ferez jamais. Vous êtes dans les bras de Jésus maintenant et un jour nous pourrons vraiment vous connaître. Jusqu’à ce que je te vois au paradis… ta maman t’aime beaucoup. »

Il a également salué la star de “Legend of Hercules”, l’appelant “le mari le plus étonnant”.

chargement …

Lien source