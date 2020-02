▷ Kendall Jenner portant des talons hauts la fait se sentir “puissante”

Kendall Jenner

Le modèle garantit que le port de talons hauts lui donne l’impression d’être une femme autonome.

Kendall Jenner a avoué dans une interview pour le magazine Garage, qu’il utilise généralement lorsqu’il veut se sentir «puissant».

La sœur de Kim Kardashian a révélé que le port de talons la rend très autonome en tant que femme.

La mannequin de 24 ans a déclaré qu’elle avait un “sens du pouvoir” avec les vêtements et les vêtements qu’elle portait et a admis qu’elle se sentait particulièrement influente lorsqu’elle porte quelque chose de “approprié” avec des talons hauts.

L’année dernière, Jenner a clôturé l’année comme le modèle le plus convoité pour les marques, celui qui fonctionne le moins et celui qui gagne le plus.