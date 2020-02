▷ Kerry Washington reste vigilante pour garder ses enfants hors de la vue du public

Kerry Washington

L’actrice estime que la célébrité est merveilleuse, mais préfère garder ses enfants loin d’elle.

Kerry Washington est “très vigilante” pour garder ses enfants à l’abri des projecteurs.

La star du “ scandale ”, qui a une fille de cinq ans, Isabelle, et un fils de trois ans, Caleb, avec son mari, l’ancienne star de la NFL Nnamdi Asomugha, en plus d’être la belle-mère de la fille de 12 ans Nnamdi, travaillez dur pour garder votre vie personnelle aussi privée que possible.

En parlant de ses enfants, il a déclaré: «Je suis vraiment très vigilant pour les garder hors de la vue du public. Ce sont leurs vies. Mais il ne s’agit pas de jeter une Raiponce et de la cacher dans un château mondial, je ne veux pas faire ça. Je pense que n’importe quel parent voudrait éloigner les enfants d’une situation qui les effraie. Je ne veux pas qu’ils soient exploités, en particulier dans ce monde de réseaux sociaux. »

Kerry apprécie grandement les “privilèges extraordinaires” que la renommée lui a accordés, mais admet que la renommée est une “dynamique intéressante et vulnérable”, car il y a un sentiment de superfamiliarité, où les gens sentent qu’ils le savent déjà.

S’exprimant dans l’édition de mars 2020 du magazine InStyle, il a expliqué: «C’est une dynamique intéressante et vulnérable. Mais ce n’est pas, comme, une rivière qui pleure. La renommée a également eu des privilèges et des avantages extraordinaires au-delà de ce que je peux exprimer. »

