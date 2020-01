▷ Kesha est venu à penser qu’il ne lancerait jamais ‘Rainbown’

Kesha

Son problème juridique avec le Dr Luke lui a fait penser que l’album ne verrait jamais la lumière.

Kesha a fini par penser qu’il ne libérerait jamais ‘Rainbow’. La pop star de 32 ans a traversé une “grande purge d’émotions” en créant l’album de 2017, qui a été écrit à la suite de sa longue bataille juridique n’a pas réussi à sortir de son contrat d’enregistrement avec le producteur Dr. Luke, et a admis C’était encore plus «émotif» pour elle quand il est finalement sorti.

Elle a admis: «Il y avait de nombreuses fois où je ne pensais pas que« Rainbow »sortirait. C’est pourquoi c’était si émouvant de le sortir. »

«Ce fut un moment si spécial pour moi; Je n’ai jamais eu le titre et le poste de producteur exécutif pour pouvoir faire le disque exact que j’ai toujours voulu faire. »

Kesha lance maintenant son nouveau LP “High Road” le 31 janvier, et a également parlé de la façon “intense” d’entrer dans l’industrie musicale à l’adolescence, et dit qu’il veut que les maisons de disques se souviennent que les artistes ne sont que ” humains »et ne peuvent pas fonctionner comme des« robots ».

«Si le responsable d’un label lit ceci, je dirais: nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots. Je sais que je suis la personne la plus chanceuse du monde pour réaliser mes rêves et mes objectifs, mais il y a aussi des aspects que vous ne voyez pas venir, surtout quand vous êtes jeune (15, 16, 17 ans) et que vous en rêvez. C’est un voyage vraiment intense et fou. Encore une fois, je suis très reconnaissant et j’ai beaucoup de chance d’avoir sorti de la musique et que les gens l’écoutent. Mais les gens doivent se rappeler, nous sommes des êtres humains et nous avons des émotions. Je pense que beaucoup de choses ont changé, mais il y a encore beaucoup de changements à faire au niveau de l’industrie. »