▷ Kesha fera immédiatement appel contre lui pour diffamation

Kesha

Un juge a statué contre le chanteur, pour avoir “diffamé” le Dr Luke en le traitant de “violeur”.

Kesha prévoit de lutter contre la décision d’un juge new-yorkais d’avoir diffamé le producteur de musique Dr. Luke, assurant à Lady Gaga que le producteur avait violé Katy Perry.

Le producteur, dont le vrai nom est Lukas Gottwald, a poursuivi le chanteur Tik Tok pour les réclamations, et le juge de la Cour suprême de Manhattan Jennifer Schecter a jugé que les actions de Kesha équivalaient à de la «diffamation en soi», le New York Post.

«Il n’y a aucune preuve que Lukas Gottwald (Dr. Luke) a violé Katy Perry. De plus, la publication d’une fausse déclaration à une seule personne, ici Lady Gaga, suffit pour imposer la responsabilité », écrit le juge.

Cependant, l’équipe juridique de Kesha a déclaré dans un communiqué que le chanteur avait l’intention de combattre la décision.

«Nous ne sommes pas d’accord avec les décisions de la Cour. Nous prévoyons de faire appel immédiatement. »

Kesha a déjà poursuivi le Dr Luke pour abus sexuel et émotionnel présumé. Depuis lors, il a abandonné son dossier contre lui.

Il a également été condamné à payer au Dr Luke plus de 373 000 $ US d’intérêts parce qu’il avait retardé le paiement de 1,3 million $ US de redevances au producteur.

Dr. Luke a travaillé avec la star sur ses deux premiers albums, “Animal” et “Warrior”, et elle est toujours signée avec son label, Kemosabe Records, à travers lequel elle a sorti son dernier album, High Road, la semaine dernière.

