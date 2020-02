▷ Khloe Kardashian est enceinte de son deuxième fils

Khloe Kardashian avec sa fille True

Selon certaines informations, Khloe est enceinte de son ex, Tristan Thompson, avec qui elle est revenue il y a quelques mois.

Selon des informations, la star de télé-réalité Khloe Kardashian est enceinte et le père supposé du bébé n’est autre que Tristan Thompson.

Selon des informations, l’ancien couple attend leur deuxième enfant ensemble, un an après son départ en raison de son scandale d’infidélité, rapporte aceshowbiz.com.

«Khloe est revenue avec Tristan pendant une minute. Ce n’est pas important. L’important, c’est que vous soyez enceinte du bébé numéro 2 », indique le rapport, cité par MTO News. On dit que les parents de True Thompson, près de 2 ans, qui auraient été ensemble plusieurs fois, “officialiseront bientôt leur relation avec le public”.

“Khloe a pris le temps de faire savoir au monde qu’il avait romantiquement retrouvé le basketteur, bien qu’ils soient ensemble depuis des mois, car” il ne veut pas ressembler à un imbécile pour l’avoir ramené après la situation avec laquelle il a vécu Jordyn (Woods). ”

«Khloe a toujours été désespérée d’avoir un amour durable. Elle ne s’est jamais sentie en sécurité avec elle-même, elle essaie donc toujours de sortir avec des hommes super populaires et attirants pour se sentir mieux », poursuit le rapport.

Le rapport suggère que Khloe a réalisé que “le style de vie tricheur de Tristan, et était simplement embarrassé parce qu’il a été rendu public et a ruiné la” marque familiale “qu’il essayait de construire.

Alors “qu’ils ont fait une courte pause et qu’elle a essayé d’obtenir d’autres perspectives pour la vie qu’elle voulait construire”, elle est apparemment revenue avec Tristan parce que “personne n’a mordu le crochet”.

Tristan a été surpris en train de tromper Khloe en 2018, tandis que la star de “Keeping Up with the Kardashians” était enceinte de sa fille. Elle est restée à ses côtés à ce moment-là, mais a interrompu leur relation après avoir prétendument été trompée avec la meilleure amie de Kylie Jenner, Jordyn Woods, au début de 2019.

Depuis sa séparation, Khloe entretient de bonnes relations avec Tristan grâce à sa fille True. Ils ont été vus ensemble plusieurs fois, provoquant des rumeurs de réconciliation qui n’ont jamais été confirmées, mais ils ont mis en colère leurs fans pour leur retour supposé avec leur ancien infidèle.

