▷ Khloe Kardashian est la “tante protectrice” de sa nièce Dream

Khloe Kardashian

La star de 35 ans a pris le relais depuis la séparation de son frère Robert pour prendre soin de sa nièce Dream.

Khloe Kardashian est “protectrice” de sa nièce Dream Kardashian.

La star de téléréalité de 35 ans, qui a une fille de 22 mois, True avec son ex-petit ami Tristan Thompson, a tissé des liens solides avec sa nièce de trois ans, dont le père est son frère, Rob Kardashian, et sa mère est le modèle. Blac Chyna

Khloe aurait “fait un pas en avant” pour être un système de soutien pour Rob et Dream après la séparation de Rob de Chyna en 2017, car des sources disent qu’il “veut toujours” pour aider à prendre soin des bébés.

Une source a déclaré: «Après la séparation de Rob et Chyna en février 2017, Khloe s’est avancée pour aider. Khloe est très compréhensive et aime beaucoup Dream. Elle s’est toujours sentie protectrice de Dream. »

«Khloe a toujours été très maternelle. Après la naissance de Dream, Khloe était la meilleure tante. Elle a toujours voulu aider. »

La star de “Keeping Up with the Kardashians” n’a pas cessé de tomber amoureuse de Dream depuis qu’il a accueilli sa propre fille, car il fixe maintenant des dates de jeu pour les deux filles.

La source a ajouté au magazine People: «Cela n’a pas changé depuis la naissance de True. Le rêve est généralement dans la maison de Khloe. Maintenant, c’est encore mieux parce que True et Dream peuvent jouer ensemble. »