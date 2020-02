▷ Kim Kardashian a été méprisée par son mari Kanye West

Kim Kardashian

La mondaine était une question de taquinerie quand Kanye West a rejeté un baiser d’elle aux yeux de tout le monde.

Kim Kardashian est toujours une question de moquerie pour le mépris de son mari Kanye West pour tout le monde, car le rappeur a rejeté un baiser de sa femme.

Le couple a assisté au «All-Star Game» de la NBA à Chicago, en l’honneur de feu Kobe Bryant et de sa fille Gigi. Kim et Kanye ont été rapidement capturés par les caméras lorsqu’ils étaient à leur place pour regarder le match. La mondaine a réalisé que son image était sur les écrans et a tenté d’embrasser son mari, mais il n’a pas répondu à sa femme, l’ignorant sans même se retourner pour la voir. Kim a fini par embrasser la joue du chanteur.

La vidéo est devenue virale et Kim continue d’être une moquerie, car le rejet de Kanye était très évident. On ne sait pas s’il était bouleversé par quelque chose ou s’il voulait simplement respecter la mémoire de Bryant et de sa fille.