▷ Kim Kardashian a souffert de l’exécution d’un prisonnier qui pourrait être innocent

Kim Kardashian a beaucoup souffert en apprenant la mort du prisonnier Nathaniel Woods, qu’il tentait de sauver du couloir de la mort en Alabama.

La femme d’affaires et militante a rendu hommage et a regretté que Woods ait été exécuté “pour un crime qu’un autre homme a avoué”.

La star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ et une étudiante en droit, qui travaille sur la réforme de la justice pénale aux États-Unis, a été horrifiée d’apprendre que l’homme de 44 ans reconnu coupable d’avoir tiré sur trois policiers a été tué après des tentatives de le sauver.

Tandis qu’il était exécuté jeudi, Kim a tweeté: «Nate mourra pour un crime qu’un autre homme a avoué et dit que Nate n’avait rien à voir avec cela. Mon cœur et mes prières sont avec Nate et sa famille et tous les avocats qui ont travaillé sans relâche pour lui sauver la vie. »

L’épouse de Kanye West a ajouté plus tard: “RIP Nathaniel Woods.”