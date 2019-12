▷ Kim Kardashian dévoile ses objectifs pour 2020

Kim Kardashian, Kanye West

Les mondains consacreront beaucoup moins de temps aux réseaux sociaux, et plus à leurs enfants et à leurs études.

L'un des objectifs de Kim Kardashian pour 2020 est de consacrer plus de temps à ses études et à ses enfants.

La mondaine et la femme d'affaires a déjà laissé la plupart du contrôle de ses réseaux sociaux à son personnel et n'a laissé qu'un de ses téléphones avec l'application Instagram installée.

Tous les Kardashian disposent de deux téléphones: un pour la famille uniquement, sans réseaux sociaux, et un avec leurs réseaux et contacts professionnels.

Mais ce ne sont pas eux qui sont responsables de ces appareils, mais leurs assistants personnels directs, qui ne publient que ce qu'ils veulent partager.

Selon une source de OK! La vie hors ligne de Kim Kardashian est très artisanale et elle a passé plus de temps en famille qu'auparavant. Kim réserve une ou deux heures par jour pour le gymnase, deux heures pour travailler, elle a donc le temps de prendre soin de sa famille et de faire les choses qu'elle aime le mieux.