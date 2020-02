▷ Kim Kardashian est fière de devenir avocate

Kim Kardashian

Le célèbre est heureux de savoir que dans quelques années, lorsque leurs enfants seront plus âgés, ils sauront que cela a aidé de nombreuses personnes.

Kim Kardashian dit que la maternité a apporté une nouvelle perspective sur les choses et les priorités de sa vie, et elle a avoué qu’elle était vraiment fière d’avoir décidé de devenir avocate pour aider à transformer la justice américaine.

Mais ce qui la rend plus heureuse, c’est de savoir que dans quelques années, lorsque ses enfants seront plus âgés, ils sauront ce que sa mère a fait pour de nombreuses personnes et seront inspirés par son travail.

«En tant que mère, je voudrais que vous soyez fier de moi, de ce que je fais. Je veux qu’ils s’intéressent aux gens, qu’ils essaient de les aider aussi, alors oui, je pense que je peux inspirer mes enfants à devenir de meilleures personnes en grandissant », a-t-il déclaré.

Selon le programme Entertainment Tonight, Kim a déclaré que cette année, son programme sera plein de programmes et de projets.