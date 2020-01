▷ Kim Kardashian et Kanye West donnent des billets de cinéma pour que personne ne se perde en quête de justice

instagram

La mondaine veut que tout le monde voie le nouveau film de Michael B. Jordan et Jamie Foxx, sur les problèmes de justice pénale …

De plus en plus impliqués dans les questions liées à la justice pénale aux États-Unis, Kim Kardashian et Kanye West ont décidé de faire don de billets de cinéma afin que les gens voient le nouveau film de Michael B. Jordan et Jamie Foxx, Seeking Justice, que dans Le Mexique sera présenté en première le 28 février.

À travers ses histoires Instagram, la femme d’affaires a commenté:

«J’étais tellement ému de voir Seeking Justice que Kanye et moi voulons nous assurer que vous avez également la possibilité de le voir. Nous travaillons donc en partenariat avec [la organización] We Rep Justice va acheter des billets de cinéma à travers le pays pour leur donner la chance de gagner des billets pour une session [de cine] libre », a-t-il annoncé.

“Préparez-vous à vous émerveiller devant le travail incroyable de Bryan Stevenson et la Fair Justice Initiative”, a ajouté Kardashian.

Le film raconte l’histoire de l’avocat Bryan Stevenson (Michael B. Jordan), formé à Harvard, qui a abandonné une carrière très lucrative pour travailler avec des condamnés à mort en Alabama. Pendant le travail, il confronte le cas de Walter McMillian (Jamie Foxx), avec une condamnation à mort dans une affaire sans preuve qui le définissait définitivement. De cette façon, Bryan fait tout son possible pour montrer l’innocence de l’homme, découvrant diverses manœuvres et racisme lors du procès.