▷ Kim Kardashian montre le magnifique nouveau cadeau que Kanye West lui a offert

Le rappeur a choisi un collier Cartier et l’a méticuleusement fait enregistrer avec la conversation textuelle d’un couple.

Dimanche soir, Kim Kardashian a révélé le dernier cadeau luxueux et méticuleusement pensé que son mari Kanye West lui avait offert.

Le cadeau lui-même est un collier Cartier classique avec un message spécial gravé dessus, qui est une conversation textuelle que le couple avait précédemment.

Kardashian a partagé une photo d’elle portant le collier en or sur Twitter, ainsi que la capture d’écran de la conversation textuelle.

«Si vous regardez attentivement mon collier, vous pouvez voir que c’est à partir d’un SMS que Kanye m’a envoyé. Il a pris un collier en plaqué or de Cartier et l’a fait brûler. Il est toujours le plus attentif aux cadeaux. »

Si vous regardez attentivement mon collier, vous pouvez le voir d’après un texte que Kanye m’a envoyé. Il a pris un incroyable millésime un collier de plaque d’or Cartier et l’a fait esquisser. Il est toujours le plus attentionné en matière de cadeaux ✨ pic.twitter.com/zmzUq4zXer

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 13 janvier 2020